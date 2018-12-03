"Желтые жилеты" довели до консультаций

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл экстренное совещание правительства по вопросу о протестах «желтых жилетов». Об этом сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на источники. Ранее премьер-министр Эдуар Филипп пригласил на консультации лидеров крупнейших партий. Так власти Пятой республики готовятся к дебатам в парламенте, которые начинаются во вторник.

«Налоги, запланированные на январь, не должны быть введены. Необходимо объявить мораторий на налоги до начала любых обсуждений, это единственный способ сделать эти обсуждения заслуживающими доверия», — заявил в преддверии дебатов лидер Социалистической партии Оливье Фор.

Лидер партии «Республиканцы» Лоран Вокье призывает вынести эту проблему на всенародное голосование: «Необходимо провести референдум для окончательного решения этих вопросов, надо чтобы президент Республики вывел страну из тупика и наконец разрешил французам выразить своё мнение».

Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен призывает в этих условиях к досрочным выборам. Это требование поддержал глава «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон — альтернативой, по его мнению, мог бы стать лишь отказ от повышения налогов и сборов.

Протесты «желтых жилетов» против повышения топливных сборов и налогов продолжаются уже несколько недель. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками, в социальных сетях распространяются призывы к новым массовым выступлениям в предстоящую субботу.

На этом фоне президент Эммануэль Макрон был вынужден отменить официальный визит в Сербию, отложено выступление в Национальном собрании главы Еврокомиссии Жана-Клода Юкера. По словам министра культуры и лидера партии «Действовать» Франка Ристера, в ходе консультаций глава правительства пообещал, что в ближайшие дни будет объявлено об уступках протестующим. , однако вопрос в том, будут ли «желтые жилеты» удовлетворены и успокоены этими мерами.