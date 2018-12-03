Президент Франции Эммануэль Макрон провёл экстренное совещание правительства по вопросу о протестах «желтых жилетов». Об этом сообщает «Франс-Пресс» со ссылкой на источники. Ранее премьер-министр Эдуар Филипп пригласил на консультации лидеров крупнейших партий. Так власти Пятой республики готовятся к дебатам в парламенте, которые начинаются во вторник.
"Желтые жилеты" довели до консультаций
"Желтые жилеты" довели до консультаций
«Налоги, запланированные на январь, не должны быть введены. Необходимо объявить мораторий на налоги до начала любых обсуждений, это единственный способ сделать эти обсуждения заслуживающими доверия», — заявил в преддверии дебатов лидер Социалистической партии Оливье Фор.
Лидер партии «Республиканцы» Лоран Вокье призывает вынести эту проблему на всенародное голосование: «Необходимо провести референдум для окончательного решения этих вопросов, надо чтобы президент Республики вывел страну из тупика и наконец разрешил французам выразить своё мнение».
Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен призывает в этих условиях к досрочным выборам. Это требование поддержал глава «Непокорной Франции» Жан-Люк Меланшон — альтернативой, по его мнению, мог бы стать лишь отказ от повышения налогов и сборов.
Протесты «желтых жилетов» против повышения топливных сборов и налогов продолжаются уже несколько недель. В Париже демонстрации сопровождались беспорядками, в социальных сетях распространяются призывы к новым массовым выступлениям в предстоящую субботу.
На этом фоне президент Эммануэль Макрон был вынужден отменить официальный визит в Сербию, отложено выступление в Национальном собрании главы Еврокомиссии Жана-Клода Юкера. По словам министра культуры и лидера партии «Действовать» Франка Ристера, в ходе консультаций глава правительства пообещал, что в ближайшие дни будет объявлено об уступках протестующим. , однако вопрос в том, будут ли «желтые жилеты» удовлетворены и успокоены этими мерами.