Дело о вмешательстве украинцев в грузинские выборы

В ходе спецоперации в Тбилиси задержаны, а затем заключены под стражу шесть граждан Украины. Их подозревают в попытке вмешательства во внутриполитические события в Грузии, где на днях прошли президентские выборы. О проведении соответствующей проверки сообщили в Национальной полиции. Согласно официальным данным, задержанные пересекли границу накануне выборов. Во время обысков в их номерах обнаружили пистолеты и самодельные автоматы с боеприпасами. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

Українські добровольці в Тбілісі. Новини Publiée par Семен Семенченко sur Lundi 3 décembre 2018

Ранее появлялась информация о задержании депутата Верховной Рады, бывшего командира батальона добровольцев «Донбасс» Семёна Семенченко, однако сам он опроверг эти сведения. Политик назвал фейком сообщения о том, что он приехал в Грузию с бойцами для поддержки сторонников бывшего президента Михаила Саакашвили, которые проводят акции протеста с требованием досрочных выборов.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков обвинил Семенченко в провоцировании дипломатического скандала. Задержанных он называет «туристами» и намекает на то, что их поездка имела незаконные цели.