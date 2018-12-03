Более 25 тысяч делегатов из 200 стран, как ожидается, примут участие в открывшейся в польском городе Катовице Всемирной конференции ООН по вопросам изменения климата. На форуме обсуждается пакет мер по реализации Парижского климатического соглашения, подписанного три года назад. "Этот саммит не может потерпеть неудачу!" - заявил генсек ООН Антониу Гуттериш. Легко сказать, но трудно сделать... Особенно, когда у каждой страны свои интересы и подход к проблеме.

Збигнев Устрнул, ученый: "Достичь консенсуса или компромисса будет достаточно сложно, поскольку участники этой конференции прибыли из разных регионов мира и представляют государства с разным социально-экономическим уровнем развития. Так что, и ожидания у всех этих групп не будут одинаковыми".

Среди тех, кто приехал в Катовице - юная активистка Грета Тунберг. Ей всего 15 лет.

"Каждую пятницу, вместо школы, я провожу акции у здания парламента Швеции. У нас было много встреч наподобие этой. Но ничего не изменилось", - говорит Грета.

Главный лозунг последних месяцев - ограничить повышение средней температуры по планете не двумя градусами, как было решено в Париже, а полутора. Экологи призывают к активным действиям.

Павел Цупульски, Greenpeace: "Многое указывает на то, что этот саммит недостаточно хорошо подготовлен. Надежды могут и не оправдаться. Нам нужны решительные действия, нам нужны амбиции. Необходимо, чтобы все государства предпринимали меры по борьбе с изменениями климата".

Джоанна Миешкович, фонд AERIS FUTURO FOUNDATION: "Во всем мире должны отказаться от ископаемого топлива, от сжигания угля, от сжигания нефти, газа, и совершить переход на возобновляемые источники энергии. Соответствующие технологии уже есть. Разрабатываются всевозможные инновации. На самом деле, все это - вопрос доброй воли руководства каждой конкретной страны".

Сделать все возможное, чтобы Парижское соглашение было воплощено в жизнь пообещал в ходе встречи с молодежью на полях конференции Арнольд Шварценеггер.

Лешек Каблак, Euronews: "Для реализации целей Парижского соглашения необходимо утроить усилия.... Если это не удастся, к концу столетия на планете станет теплее еще на три градуса."