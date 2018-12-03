Центрально-Европейский университет меняет прописку

Руководство Центрально-Европейского университета и власти Венгрии так и не смогли прийти к соглашению, а потому учебное заведение вынуждено будет поменять прописку. Оно переедет из Будапешта в Вену. Об этом заявил ректор университета Майкл Игнатьефф. Учеба в новом кампусе начнется уже в следующем году.

"Мы больше не можем играть в эти игры. Мы хотим, чтобы университет переехал в Австрию – в страну, где в подобные игры не играют и где верховенство закона и уважение к свободе общественных институтов по-прежнему что-то значат", - заявил ректор.

Проблемы у университета начались полтора года назад, после того, как правительство премьер-министра Виктора Обрана приняло новый закон об образовании. В соответствии с документом иностранный ВУЗ, работающий на территории Венгрии, должен не только получить аккредитацию двух стран, но и предоставить межправительственное соглашение. Но Центрально-Европейский университет и власти Венгрии так и не нашли компромисса.

"В отношении Центрально-Европейского университета были введены ограничительные меры. Никого не отправили в тюрьму, но в случае с нашим учебным заведением получилось так, что людей просто вынудили покинуть страну. Это даже не ограничения. Это репрессии. В Венгрии теперь царят репрессии", - убежден проректор вуза Матеи Ливиу.

Учебное заведение было основано при участии американского финансиста Джорджа Сороса. Венгерские власти считают, что его фонд "Открытое общество" вмешивается во внутреннюю политику государства и помогает нелегальным мигрантам перебраться в страны ЕС.