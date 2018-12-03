Центрально-Европейский университет переезжает из Будапешта в Вену

Центрально-Европейский университет меняет прописку. Учебное заведение переезжает из Будапешта в Вену. Об этом заявил ректор ЦЕУ Майкл Игнатьефф. Учеба по аккредитованным в США программам начнется уже в следующем году.

Проблемы у университета начались полтора года назад, после того, как правительство премьер-министра Виктора Обрана приняло новый закон об образовании. В соответствии с документом иностранный ВУЗ, работающий на территории Венгрии, должен не только получить аккредитацию двух стран, но и предоставить межправительственное соглашение. Но Центрально-Европейский университет и власти Венгрии так и не смогли прийти к компромиссу.

Кроме того, в соответствии с законом иностранное учебное заведение должно вести деятельность не только в Венгрии, но и в той стране, где оно было учреждено. Но у Центрально-Европейского университета, зарегистрированного в Соединенных Штатах, американского кампуса нет.