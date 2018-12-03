Андалузия: слышен "голос" ультраправых?

Волна популизма докатилась и до испанской Андалузии. В автономном сообществе в воскресенье прошли региональные выборы. Их главной сенсацией стало прохождение в парламент ультраправых.

На протяжении последних сорока лет ультраправые не были представлены в законодательном органе ни на региональном, ни на национальном уровне.

"Андалузцы творят историю, как это уже не раз происходило в прошлом. Они положили конец 36-летнему правлению социалистов, обозначив иной путь испанскому народу, которому теперь будет значительно проще сделать то же самое в остальной части страны", - заявил с трибуны Сантьяго Абаскаль, лидер партии ВОКС.

Андалузия - самый густонаселённый регион Испании, третья по величине экономика страны после Каталонии и Мадрида. Воскресное голосование аналитики расценивают как первый электоральный тест для правительства Педро Санчеса с тех пор, как лидер социалистов добился смещения с поста премьера консерватора Мариано Рахоя.

Социалистическая рабочая партия, представленная в Андалузии действующим Председателем регионального правительства Сусаной Диас, выборы выиграла, получив 33 из 109 мест в парламенте, но впервые с 1982 года потеряла абсолютное большинство.

Поскольку леворадикальная партия "Падемос" получила меньше мест, чем ожидалось (всего 17), социалистам придётся искать новых союзников, чтобы удержать власть в регионе. Но сформировать коалицию может и ВОКС, если сумеет договориться с также прошедшими в палату "народниками" и "гражданами".

Так или иначе, итоги голосования в Андалузии для испанского правительства - не самый удачный старт выборного сезон: по всей стране пройдут муниципальные и парламентские выборы, на май намечены выборы в Европарламент.