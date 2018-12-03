"Марш протеста": Газа протестует против блокады и нищеты

Тысячи палестинцев из сектора Газа каждую пятницу вплотную подходят к разделительному забору с Израилем: протесты, начатые в марте в рамках "Великого Марша возвращения" растянулись на долгие месяцы вместо запланированных изначально шести недель. Али, так представился наш собеседник, был серьезно ранен в апреле. Он принял участие в демонстрациях, которые описывают как мирные и безоружные. Али объясняет, почему решился выйти на улицу.

Али, участник "Великого Марша возвращения", Газа: "У нас в анклаве очень тяжелые экономические условия, у нас ничего нет. Спросите тридцатилетних, есть ли у них хотя бы пара монет в кармане? Они скажут вам, что нет... Отсюда - все эти акции протеста у разделительной линии, их спровоцировали. Люди хотят свободы, окончания блокады анклава; им нужна работа, нормальная жизнь, как у граждан других странах, будь то арабские государства или другие.

Здесь, в секторе Газа, мы в осаде, нас душат. Молодые, женщины, больные и здоровые - местные не могут отсюда выехать. Отцам не прокормить своих детей, семьи не могут лечить близких, потому что более или менее серьезные протоколы и операции здесь, в Газе, недоступны.