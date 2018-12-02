США и Китай объявили перемирие в торговой войне

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Китай и США объявили перемирие в торговой войне. В ходе переговоров в рамках саммита "двадцатки" Си Цзиньпин и Дональд Трамп согласились отсрочить введение дополнительных пошлин на товары двух стран минимум на 90 дней. Как сообщается, в ходе последующих консультаций Пекин и Вашингтон намерены договориться об их отмене.

Представитель Белого дома рассказал, что президент США на встрече с председателем КНР согласился не поднимать пошлины с 10% до 25% с 1 января, а Китай обязался закупать американскую продукцию в значительном количестве, чтобы сократить торговый дисбаланс. Однако если страны не добьются прогресса на переговорах за 90 дней, то Трамп поднимет пошлины до 25%, уточнила американская сторона.