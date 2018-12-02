Комиссия на Байконуре утвердила основной и дублирующий экипажи корабля "Союз МС-11". 3 декабря на Международную космическую станцию отправятся российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн.
Экипаж "Союза" благословили в путь
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Экипаж "Союза" благословили в путь
Изначально запуск планировался на 20-е числа декабря, но он был перенесён но более раннее время после аварии ракеты с предыдущим кораблем "Союз МС-10", которая произошла 11 октября. Тогда на второй минуте полёта сработала система аварийного спасения и экипаж приземлилися в спускаемом аппарате.
В воскресенье, по традиции, сложившейся в постсоветское время, ракету-носитель, установленную на стартовом комплексе космодрома Байконур, окропил святой водой православный священник.
Старт ракеты "Союз-ФГ" намечен на 14.31 по московскому времени, а стыковка с МКС — на 20.36 мск в этот же день.