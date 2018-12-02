Полиция рекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

Размер текста Aa Aa

Израильская полиция рекомендовала генеральному прокурору предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху и его супруге обвинения во "взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием". Речь идет о так называемом "деле 4000", в котором также фигурирует имя владельца телекоммуникационной корпорации "Безек". В полиции сообщили, что по итогам расследования собрана достаточная доказательная база.

Глава правительства назвал звучащие в его адрес обвинения бездоказательными. Он выразил уверенность в том, что прокуратура не найдет оснований для передачи дела в суд. Также Нетаньяху заявил, что рекомендация полиции не имеет юридической силы.