Уже более месяца протестантская церковь в Гааге ведет круглосуточную мессу, чтобы защитить от депортации армянскую семью просителей убежища. Тамразяны – муж, жена и трое детей – живут в Нидерландах почти девять лет и уже интегрировались в местное общество. Однако их прошение было отклонено, и недавно суд постановил выслать их в Армению, которую Нидерланды считают безопасной страной. Чтобы избежать депортации, семья укрылась в небольшой церкви, а несколько священников со всей страны по очереди без остановки ведут службу. В Нидерландах полиции, по закону, запрещено входить в храм, если там идет богослужение.
Армянская семья нашла убежище в церкви
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Армянская семья нашла убежище в церкви
Тео Хеттема, глава церковного совета: "У нас оставалась лишь одна возможность помочь им - это начать церковную службу, чтобы спасти жизнь этой семьи, а также привлечь внимание к судьбе многих других детей, находящихся в подобных обстоятельствах. Это ужасно. Мы были полны сострадания, и решили, что миссия нашей церкви - действовать так".
По словам главы церковного совета, приют в храме не может быть бесконечным. Это лишь временный способ привлечь внимание к проблеме. Правозащитники говорят, что в аналогичной ситуации в Нидерландах находятся около 400 детей.