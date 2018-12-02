Армянская семья нашла убежище в церкви

Уже более месяца протестантская церковь в Гааге ведет круглосуточную мессу, чтобы защитить от депортации армянскую семью просителей убежища. Тамразяны – муж, жена и трое детей – живут в Нидерландах почти девять лет и уже интегрировались в местное общество. Однако их прошение было отклонено, и недавно суд постановил выслать их в Армению, которую Нидерланды считают безопасной страной. Чтобы избежать депортации, семья укрылась в небольшой церкви, а несколько священников со всей страны по очереди без остановки ведут службу. В Нидерландах полиции, по закону, запрещено входить в храм, если там идет богослужение.