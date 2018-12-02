Мосул: алкоголь на любой вкус и цвет

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Пиво, виски, французские и греческие вина, арак – в магазинах Мосула, который только в прошлом году был освобожден от террористов, сегодня покупатели могут найти алкоголь на любой вкус и цвет. Правда, многие из этих торговых точек работают без лицензии и на входе в такие магазины нет никаких вывесок.

"Без официального разрешения все это происходит довольно хаотично. Но есть особый закон министерства туризма, в котором прописано, на каких условиях можно открывать винные магазины и ночные клубы. В частности в документе отмечено, на каком расстоянии от школ, жилых кварталов, мечетей и общественных мест могут находиться такие заведения", - говорит мэр города Зухейр Аль-Аараджи.