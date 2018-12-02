G20: коммюнике подписано - разногласия остаются

Встреча "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе подошла к концу, все присутствующие здесь мировые лидеры согласились подписать совместное коммюнике. Саммит должен был быть посвящен вопросам мировой торговли, изменения климата и налоговой реформы. В коммюнике отмечаются "глубокие разногласия" по вопросу торговой политики. Прямая критика протекционистских действий со стороны ряда государств, которые мы наблюдали за последние пару лет, отсутствует.

По настоянию президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в тексте фигурирует признание того, что ВТО срочно нуждается в реформировании. В коммюнике говорится, что в настоящее время организация не достигает основных целей.

Премьер-министр Тереза Мэй, конечно, попыталась представить мировым лидерам в выгодном свете сделку по "брекситу", чтобы запастись поддержкой в преддверие сложного голосования в Палате общин. Она заявила, что многие мировые лидеры, с которыми она встречалась, были восприимчивы к ее аргументам. Мэй настаивала на своем видении "глобальной Великобритании" и говорила, что, несмотря на слова президента Трампа на прошлой неделе, Лондон сможет заключать независимые сделки после завершения "брексита". Тем не менее премьер-министр получила предупреждение от главы японского кабинета министров Синдзо Абэ о том, что сделка может привести к нарушению равновесия в мировой торговле и экономике.

Среди других вопросов, которые нельзя было обойти, фигурировали дело Джамаля Хашогджи - убитого саудовского журналиста. Наследный принц Саудовской Аравии был в Буэнос-Айресе, и встретил теплый прием со стороны президента России Владимира Путина. Другие же мировые лидеры встретили его довольно холодно. Премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с наследным принцем заявила, что произошедшее неприемлемо и что необходимо провести надлежащее расследование с юридическими последствиями для тех, кто в этом замешан.

Из других событий следует отметить отмену встречи Трампа с президентом России из-за событий на Украине, а также отмену итоговой пресс-конференции американского лидера в связи с кончиной его предшественника Джорджа Буша-старшего.