На акцию экологов в Брюсселе пришли 65 тысяч человек

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В Брюсселе демонстрация экологов собрала десятки тысяч людей. Участники акции требовали от бельгийских властей выполнить обязательства по борьбе с глобальным потеплением, которые Бельгия взяла на себя в рамках международных соглашений, а также ответственно отнестись к решениям ООН в этой сфере.

Акция в Брюсселе приурочена к началу международной Конференции участников рамочной конвенции ООН об изменении климата в Польше. По оценкам полиции, шествием по центру бельгийской столицы прошли 65 тысяч человек. Это втрое больше, чем анонсировали организаторы.