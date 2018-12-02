Самая масштабная постановка "Лебединого озера"

На сцене берлинского "Театра на Потсдамской площади" состоялась премьера самой масштабной постановки "Лебединого озера". Перед зрителями выступили более 100 танцоров. Все они артисты шанхайского балета.

В классической постановке всего 16 лебедей - в балете Дерека Дина их в три раза больше. И именно с этим, по словам британского режиссера, была связана главная сложность при подготовке постановки. Из-за такого большого количества артистов пришлось организовывать дополнительные репетиции.

REUTERS/Fabrizio Bensch

"Много времени мы тратим на отработку музыкальной составляющей каждого движения. Еще немало усилий уходит на то, чтобы отработать координацию между танцорами. Когда в постановке участвует столько людей, важно, чтобы было достаточно времени для репетиций", - рассказал режиссер.

Несмотря на все трудности, результат, как говорит Дин, превзошел все его ожидания. "История получилось более поэтической, цепляющей за душу, чем я представлял поначалу", - признался режиссер.

REUTERS/Fabrizio Bensch

Балет "Лебединое озеро" впервые был поставлен на сцене почти полтора столетия назад. С тех пор история любви прекрасной Одетты, заколдованной девушки, которую другие лебеди называют своей королевой, и принца Зигфрида неизменно привлекает внимание театральных режиссеров со всего мира.