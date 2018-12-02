Китайцы модернизируют ж/д сеть Аргентины

Правительство Аргентины подписало соглашение с китайской государственной железнодорожной компанией China Railway Construction Corp по началу первого этапа модернизации железнодорожной сети Сан-Мартин. Она соединяет провинцию Мендоса с Буэнос-Айресом и обеспечивает значительный объем грузовых железнодорожных перевозок в стране. Благодаря этому проекту в Аргентине будет создано более 3 тысяч рабочих мест.