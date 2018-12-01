"Жёлтые жилеты": столкновения и беспорядки на Елисейских полях

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Анелиз Боржес, Euronews: "Невероятные сцены на парижских улицах, где тысячи человек снова собрались на демонстрацию против правительства президента Франции Эммануэля Макрона. Так называемое Движение жёлтых жилетов организует уже третью неделю подряд уличные протесты, которые практически всегда завершаются одинаково. В эту субботу во французской столице снова были сожжены несколько машин, но большинство сторонников движения, с которыми я разговаривала не хотят, чтобы именно стало символом их борьбы. Они вышли на улицы Парижа, чтобы послать мирный, но ясный сигнал президенту Франции, что они больше не могут жить в ситуации полной оторванности власти от народа. Они хотят, чтобы президент принял меры для того, чтобы они могли жить лучше. И, по их словам, для этого они готовы оставаться на улицах до тех пор, пока их голоса не будут услышаны".