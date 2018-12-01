Гнев "жёлтых жилетов" нарастает

Елисейские поля снова принимают на себя гнев "жёлтых жилетов".

Более 120 человек арестованы. Полиция применяет к демонстрантам слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

По ее данным, более 65 человек пострадали, среди которых и правоохранители.

В третий раз за три недели протестов десятки тысяч человек выходят на улицы городов Франции и ее заморских территорий. Несколько тысяч из них пришли сегодня на Елисейские поля, несмотря на внушительное присутствие полиции.

5 тысяч стражей порядка были свезены в столицу в субботу, но это не останавливает протестующих, не оставляющих с самого утра попыток прорваться к главной улице Парижа. А ведь именно этого пытались избежать французские власти.

Но "жёлтые жилеты" полны решимости бороться за право быть услышанными, открыто говорить о социальном неравенстве и об отсутствии диалога между властью и народом.

По мнению протестующих, найти выход из сложившейся тупиковой ситуации поможет лишь решение французского президента выслушать их.

"Жёлтые жилеты" выступают против роста цен на топливо и проводят массовые акции практически беспрерывно по всей стране и на ее заморских территориях с 17 ноября.

"Что вы хотите сказать о сегодняшней демонстрации?", - спрашивает одного из демонстрантов наш журналист Аннлиз Боржес.

"Мы вышли на улицы, потому что у нас худший президент", - отвечает он.

"Получается, многие здесь считают также как и вы... Вы планируете продолжать акции протестов столько, сколько это будет необходимо?"

"Да, сколько нужно будет, одну неделю, две, месяц... Это не проблема. Наша решительность никуда не исчезла"

Таким образом, цель продолжающихся акций протестов довольно ясна - люди по всей Франции сегодня хотят быть услышанными.