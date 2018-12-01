Microsoft обошёл Apple

Microsoft впервые за более чем 15 лет стала самой дорогой американской компанией, обойдя по капитализации Apple.

На закрытии торгов стоимость IT-гиганта составила более 851 млрд долларов против 847 у Apple. Оба гранда вели борьбу за первое место на протяжении недели, но благодаря понижению цен на акции Microsoft удалось обойти корпорацию Тима Кука.

Акции Apple упали почти на четверть с октября на фоне опасений по поводу замедления спроса на смартфоны и возможности дополнительных тарифов США на товары китайского производства.