Президентство как "благородное призвание"

Ведущие мировые политики, бизнесмены и деятели культуры выражают соболезнования в связи с кончиной 41-го главы американского государства Джорджа Буша-старшего. Он ушел из жизни в возрасте 94-х лет и побил рекорд долголетия среди американских президентов.

Действующий глава Белого дома намерен присутствовать на похоронах одного из своих предшественников, заявили в администрации Дональда Трампа в субботу. Сам Трамп, одним из первых отреагировав в Twitter на смерть Буша-старшего, отметил его "непоколебимое лидерство".

"Жизнь Джорджа Буша-старшего - свидетельство того, что служение на благо государства является благородным и радостным призванием", написали Барак и Мишель Обама.

А Билл Клинтон, сменивший Буша-старшего на посту президента в ноябре 1992 года, назвал дружбу с ним "одним из величайших подарков в жизни”.

Соболезнования в связи с кончиной 41-го президента США выразили Тереза Мэй, Эммануэль Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Путин, Синдзо Абэ, Жан-Клод Юнкер.

Джордж Буш-старший руководил США с 1989 по 1993 годы. На его мандат пришлись падение Берлинской стены, распад СССР, окончание "холодной войны" и операция "Буря в пустыне". Он провел семь встреч на высшем уровне с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным, результатом которых стало подписание двух договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1 и СНВ-2).

Тем не менее, успехов во внешней политике оказалось недостаточно: экономическая рецессия и повышение налогов привели к снижению его популярности, и в ноябре 1992 года он проиграл выборы демократу Биллу Клинтону, ограничившись одним мандатом.

В честь Джорджа Буша-старшего названы международный аэропорт в Хьюстоне и авианосец ВМС. О месте и времени похорон 41-го президента США сообщат позже.