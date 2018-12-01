Франция запрещает шлёпать детей

Законопроект был внесён в парламент по инициативе министра по вопросам гендерного равенства Марлен Шьяппа. В его поддержку высказалась супруга президента Франции Брижитт Макрон.

"Ребёнок должен чувствовать, что он находится в пространстве доверия, совместного созидания, в котором можно создавать новый мир, новую модель", – пояснил один из авторов законопроекта, депутат от партии МоДем Франсуа-Мишель Ламбер.

Действующий текст закона, принятый еще во времена Наполеона I, наделяет родителей правом наказывать детей для исправления их поведения (droit de correction). Новый текст закона обяжет родителей пользоваться этим правом "без физического, вербального или психологического насилия, телесного наказания или унижения".

Но в его адрес раздавалась и критика. По мнению некоторых, он вторгается в прерогативы родительской власти.

"Когда я была маленькой, родительские шлепки помогали мне осознать, что я веду себя неправильно", – вспоминает молодая мама Карима Маллем.

Но, как поясняет детский психолог Пьер Кануи, у родителей есть и другие способы исправления поведения своих детей: "Должны быть пределы, мы должны пресекать и запрещать некоторые поступки. Мы должны учить детей, а не считать их королями. Но важно отказаться от физического воздействия и прибегать к более цивилизованным способам, таким как язык и позитивные эмоции".

Законопроект теперь поступит на обсуждение в сенат. Если его одобрит и верхняя палата парламента, Франция станет 55-й страной мира, в которой запрещено телесное наказание детей. Подобные законы уже приняты в 22 из 28 стран Европейского союза.

Впрочем, закон имеет декларативный характер – о привлечении к ответственности родителей за его нарушение пока речь не идёт.