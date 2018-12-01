Елисейские поля снова громят

Число пострадавших во время столкновений демонстрантов с полицией в Париже выросло до 65 человек, среди них 11 - сотрудников правоохранительных органов. Такие данные сообщил в субботу после обеда официальный представитель парижской префектуры полиции. По ее словам, "манифестанты прибегают ко все более серьезному насилию", в результате чего "количество задержанных уже перевалило за 150 человек". И это цифры не окончательные, поскольку столкновения с полицией продолжаются, добавила она, погромщики, которых удалось вытеснить с площади у Триумфальной арки, разошлись по нескольким улицам, где продолжают беспорядки. Согласно французским СМИ, полиция постепенно вытесняет протестующих от Елисейских Полей, однако отступающие громят на пути витрины и устанавливают баррикады, чтобы замедлить движение сил правопорядка. Кроме того, на авеню Фош и прилегающих улицах радикалы переворачивают и поджигают автомобили. Точное количество пострадавшей техники пока не известно.