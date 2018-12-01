Антиглобалистов не подпустили к "большой двадцатке"

Тысячи манифестантов приняли участие в пятницу в акции протеста против экономической политики собравшихся в Буэнос-Айресе лидеров 20-ти ведущих развитых и развивающихся стран.

Несмотря на их усилия, колоннам демонстрантов не удалось приблизиться выставочному центру Costa Salguero, где проходит саммит. Тысячи полицейских, выведенные на улицы властями во избежание повторения беспорядков в Гамбурге в прошлом году, образовали кордон в радиусе 12-ти километров.

В марше приняли участие различные общественные движения, неправительственные организации и профсоюзы. Присоединились к ней и простые аргентинцы, уставшие от продолжительного экономического кризиса и недовольные новыми обещаниями жесткой экономии.

"Мы здесь, чтобы символически отказаться от присутствия этого антидемократического, нелегитимного форума, который собирается каждый год и принимает решения от нашего имени, неся тем самым ответственность за системный кризис, в который погрузился мир", - говорит Марта Мюзик, активистка НПО Attac.

"Они собрались здесь не ради нашей пользы, - добавляет Цезарь Паолуччи. - Они приехали спекулировать, не более того!"

Манифестация прошли без серьезных инцидентов. По данным местных СМИ, полиция задержала

13 человек.