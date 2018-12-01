"Союз" готовится к старту

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-11" установлена на стартовый стол на космодроме Байконур в Казахстане. Запуск корабля к Международной космической станции намечен на 14:31 мск 3 декабря с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 20:36 мск.

На "Союзе МС-10" к МКС отправятся космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Их полет планировался на конец декабря, однако из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" он был перенесен на 3 декабря.