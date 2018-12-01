Акция протеста против "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе

Тысячи демонстрантов прошли маршем по улицам Буэнос-Айреса, чтобы выразить протест против саммита двадцати крупнейших индустриально-развитых экономик мира. Марш организовало Социалистическое движение трудящихся Аргентины и другие леворадикальные партии и профсоюзы. Участники манифестации протестовали против экономической политики международных организаций таких как МВФ и стран-участниц саммита, главным образом США. Они также выразили недовольство политикой хозяина саммита, президента Аргентины Маурисио Макри. Из-за сильной девальвации аргентинского песо инфляция в Аргентине достигла в этом году 40%, что обрушило рейтинг популярности главы государства, вступившего в должность два года назад.

Усиленные наряды полиции отгородили участников саммита от протестующих.