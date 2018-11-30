"Благословенный" город на дне морском

Южный французский курорт Йер. Пляж Альманарр облюбовали иностранные туристы. А подводные археологи снаряжают экспедиции для исследования морских глубин. Ведь на дне Средиземного моря находятся уникальные артефакты - развалины портового города, которому две тысячи лет. Его называют Ольбия, в переводе с древнегреческого - "благословенная". Этот единственный подводный археологический объект в стране был обнаружен в начале XX века.

Греческие солдаты-колонисты построили на этом месте крепость еще в IV веке до нашей эры. А в I веке римляне отстроили, расширили Ольбию. Город превратился в крупный порт.

Руины, оставшиеся от крепости, причала и прочих сооружений, находятся на глубине всего лишь пары метров. Местные дайвинг-клубы устраивают экскурсии по древнему городу для всех желающих.