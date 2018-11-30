Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте 16-60 лет - Госпогранслужба

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Украина запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте 16-60 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

Между тем украинских морских офицеров с кораблей Военно-морских сил Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в одно из СИЗО Москвы. Об этом сообщила ТАСС в пятницу уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.