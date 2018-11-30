Cube: женское обрезание и "охота" на рэперов

На этой неделе соцсети "взорвала" тема женского обрезания. Заговорили об этом после публикации в издании "Медуза". В статье говорилось, что московский медцентр "Бест Клиник" проводит такую операцию девочкам до 12 лет. По данным СМИ, в клинике делались три типа клиторэктомии, в том числе инфибуляция, после которой девушка не может заниматься сексом – если только ей не будет проведана другая операция, которая позволит избавиться от этого своеобразного "пояса верности".

На публикацию тут же отреагировала директор клиники Екатерина Михальская. На своей странице на Facebook она написала, что информации в статье не соответствует действительности. По словам Михальской, процедура проводилась только девушкам старше 18 лет. На сайте центра говорится, что операция появилась в перечне услуг, поскольку в клинику обращались пациентки с соответствующим направлением от врачей.

Гнев, непонимание, поддержка – реакция пользователей соцсетей была очень бурной и очень разной.

Или вот другой твит:

Сравнение мужского и женского обрезания стало одной из главных тем для обсуждения после публикации. И некоторые пользователи соцсетей, возмущенные подобными разговорами, решили объяснить, в чем же разница между двумя операциями.

В публикации "Медузы" говорилось, что врачи "Бест Клиник" делали девочкам обрезание по религиозным соображениям. Но в Духовном управлении мусульман России подчеркнули, что женское обрезание к нормам ислама не относится.

Аресты рэперов: борьба с экстремизмом или цензура?

Хаски, Элджей, Френдзона, Егор Крид - за последние недели все эти музыканты столкнулись с одной проблемой - отменой концертов – по разным причинам. Например, организаторам выступления Элджея и самому рэперу угрожали расправой, а концерт Хаски отменили, потому что якобы в его текстах содержались экстремистские высказывания. Хаски даже арестовали на 12 дней, но досрочно освободили. И задержали рэпера, по официальной версии, из-за того, что он устроил импровизированный концерт на крыше чужого автомобиля.

Арест Хаски и отмена его выступления вызвали большой резонанс. У многих интернет-пользователей возник такой же вопрос, как и, например, у Максима Губанкова из Арзамаса.

Не меньше интернет-пользователей волновал другой вопрос. С чем вообще связана отмена коцентов? Это борьба с экстремизмом? Или цензура?

А за что можно бы было отменить концерты музыкантов, которые прославились еще в советские времена или в 90-ые годы? Некоторые пользователи соцсетей решили поразмышлять на эту тему:

Или вот еще одна идея:

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