Запрет на въезд россиян на Украину: реакция соцсетей

Певец Сергей Шнуров, к примеру, посвятил этому событию стихотворение. Выложенное в Instagram, оно заканчивается словами: "Я к вам как-нибудь точно приеду, когда будет мне за шестьдесят".

Тем временем запрет не коснется некоторых категорий российских мужчин. Например тех, которые едут на Украину при возникновении обстоятельств "гуманитарного характера", например, похорон близких.

В Twitter появились шутки о бесполезности запрета, поскольку президент России Владимир Путин, которому в этом году исполнилось 66 лет, под него не попадает.

Поскольку ограничения коснулись только российских мужчин, некоторые пользователи шутят о гендерном неравенстве:

Запрет на въезд стал реакцией украинских властей на инцидент, произошедший в Керченском проливе 25 ноября, когда Россия захватила украинские корабли, обвинив их в незаконном нарушении своих границ.