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Запрет на въезд россиян на Украину: реакция соцсетей

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Запрет на въезд россиян на Украину: реакция соцсетей

Запрет на въезд россиян на Украину: реакция соцсетей
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REUTERS/Alla Dmitrieva
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Запрет Украины на въезд в страну граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет вызвал бурную реакцию в русскоязычном сегменте социальных сетей.

Певец Сергей Шнуров, к примеру, посвятил этому событию стихотворение. Выложенное в Instagram, оно заканчивается словами: "Я к вам как-нибудь точно приеду, когда будет мне за шестьдесят".

Известный российский галерист Марат Гельман сокрушается по поводу введенных ограничений:

Тем временем запрет не коснется некоторых категорий российских мужчин. Например тех, которые едут на Украину при возникновении обстоятельств "гуманитарного характера", например, похорон близких.

В Twitter появились шутки о бесполезности запрета, поскольку президент России Владимир Путин, которому в этом году исполнилось 66 лет, под него не попадает.

Поскольку ограничения коснулись только российских мужчин, некоторые пользователи шутят о гендерном неравенстве:

Запрет на въезд стал реакцией украинских властей на инцидент, произошедший в Керченском проливе 25 ноября, когда Россия захватила украинские корабли, обвинив их в незаконном нарушении своих границ.