На Красной площади открылся зимний сезон

Красная площадь снова принимает любителей зимних удовольствий: один из главных московских катков открылся в четверг праздничным представлением. 13-й зимний сезон продлится до 28 февраля.

В честь открытия олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка представила фрагмент нового мюзикла на льду "Аленький цветочек". Его мировая премьера состоится 25 декабря.

Главными героями этого сезона стали персонажи любимых советских мультфильмов: Чебурашка и Крокодил Гена, Малыш и Карлсон, Волк и Заяц из "Ну, погоди!", Вини-Пух и обитатели Простоквашино. Они же украсят ярмарку, которая проводится на Красной площади каждый год.

"Очень сильно чувствуется атмосфера Нового года, когда Москва преображается, везде огни, и ты прямо заряжаешься этим настроением!" - говорит еще одна восторженная посетительница.

В Москве завершены работы по заливке искусственного льда на 120 открытых катках. Всего в новогодний сезон в российской столице будут работать более 1400 катков.

Власти также планируют организовать лыжные трассы общей протяженностью почти 600 км и места для моржевания.