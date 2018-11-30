Акция протеста в Маниле

Участники акции протеста в Маниле жгли портреты президентов Индонезии, США и Китая. Таким образом манифестанты выражали недовольство тем, что Родриго Дутерте поддерживает близкие отношения с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, несмотря на разгоревшиеся споры о территориальной принадлежности богатых нефтью островов в Южно-Китайском море.

Протестующие убеждены, что из-за военных и экономических соглашений между Манилой, Вашингтоном и Пекином Филиппины оказываются в уязвимом положении, поскольку две другие страны ведут борьбу за влияние в регионе и вовлечены в торговую войну.