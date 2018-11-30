No Comment: главное за неделю

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Накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в Париже прошла манифестация так называемых "фиолетовых шарфов" - участниц движения #NousToutes ("Мы все"). По официальным данным, каждый год во Франции от рук мужа, бывшего супруга или сожителя погибают более ста женщин. В 2017 году жертвами физического или сексуального насилия в стране стали более 200 тысяч женщин.

В Новой Зеландии на берег выбросились около 80 черных дельфинов-гринд. Инцидент произошел на острове Чатем. К тому моменту, когда люди обнаружили китов, 50 животных уже погибли. На прошлых выходных еще 145 дельфинов выбросились на берег острова Стьюарт. Когда их нашли, половина дельфинов уже погибла, остальную часть усыпили, потому что шансов спасти животных было очень мало.