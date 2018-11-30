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Германия

Ангела Меркель опаздывает на саммит G20

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Ангела Меркель опаздывает на саммит G20

Ангела Меркель опаздывает на саммит G20
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Канцлер Германии не успевает к открытию саммита G20: правительственный борт, на котором она летела в Буэнос-Айрес, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне.

Инфографика Рейтер
Маршрут правительственного самолета бундесканцлерааИнфографика Рейтер

Об этом сообщает агентство DPA.

Меркель вылетит в столицу Аргентины рейсовым самолетом утром в пятницу.

Предполагалось, что ей предоставят резервный самолет, но по словам представителя федерального канцлера, это оказалось невозможным из-за расписаний полетов других правительственных авиалайнеров.

Какие именно технические неполадки обнаружились в самолете "Конрад Аденауэр", срок эксплуатации которого приближается к 18-ти годам, не сообщается.

Фото Рейтер
Самолет "Кондрад Аденауэр" (Airbus A340-300) после посадки в КельнеФото Рейтер


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