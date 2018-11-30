Третий день военного положения: запреты и предупреждения

На третий день военного положения в 10 регионах Украины Госпогранслужба Украины объявила о запрете въезда в страну гражданам РФ мужского пола от 16 до 60 лет. Пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко также объявил о введении процедуры индивидуального собеседования для всех иностранцев, пересекающих границу.

В четверг был введён полный запрет на пересечение иностранцами украинской границы с Крымом, а в пятницу – лини разграничения с самопровозглашёнными республиками Донбасса.

"Эти меры должны помешать Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, которые на самом деле представляют вооруженные силы Российской Федерации, и не дать провести операции, которые они пытались провести в 2014 году", – заявил президент Украины Пётр Порошенко на заседании ситуационного центра при Совете национальной безопасности и обороны.

Представитель МИД России Мария Захарова объяснила введённые на Украине меры "дисфункцией государственного устройства" и исключила введение зеркальных мер:

"Говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует зеркально повторить то, что происходит сейчас в Киеве, то это может привести к помешательству, а если говорить о национальных масштабах, то просто к коллапсу".

В пятницу украинские военные провели учения в акватории Азовского моря, имитируя отражение авиационного удара, а премьер-министр Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Welt предложил арестовывать российские суда заходящие в украинские порты. Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об отмене запланированных на 23 декабря выборов депутатов местных советов и мэров городов в 10 областях страны, где введено военное положение.

В четверг Россия развернула в Крыму ещё один зенитный ракетный комплекс С-400. Как сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота, дивизион разместился в районе Джанкоя.

Между тем экипажи трёх судов украинских ВМС, задержанные российскими пограничниками при попытке прохода через Керченский пролив, были переведены в Москву. Двадцать один член экипажа находится в следственном изоляторе "Лефортово", а трое раненых – в больнице следственного изолятора "Матросская тишина".

Напряженность в отношениях между Украиной и Россией резко обострилась после воскресного инцидента у Керченского пролива, который в Киеве назвали российской агрессией, а в Москве – украинской провокацией.