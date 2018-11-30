Хакеры взломали крупнейшую гостиничную сеть

Американская гостиничная сеть «Мэрриотт» подверглась массированной кибератаке. Представители фирмы сообщили, что целью хакеров были базы данных дочерней компании, где содержались записи о 500 миллионах клиентов. При этом хакеры имели доступ к конфиденциальным данным с 2014 года.

Первые признаки вмешательства были обнаружены лишь в сентябре этого года, и только на днях злой умысел подтвердился.

В то же время официальное заявление не уточняет, какие именно данные были похищены. Большинство записей содержало номера паспортов и адреса, а некоторые — и номера банковских карт.

Акции «Мэрриотт» на этом фоне подешевели на 5,6%. В компании, объединяющей почти семь тысяч гостиниц по всему миру, не готовы сказать, кто стоит за хакерской атакой и каковы били цели взломщиков. Для клиентов, данные которых могли попасть в руки злоумышленников, открыт информационный сайт.