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Мигранты корректируют маршрут, но не меняют направления

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Мигранты корректируют маршрут, но не меняют направления

Мигранты корректируют маршрут, но не меняют направления
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Новый западнобалканский маршрут в Старый Свет - тема очередного выпуска программы Insiders. Ведущая Софи Клоде приглашает обсудить репортаж, снятый корреспондентом Euronews в Боснии и Герцеговине, на этой новой "накопительной" площадке для беженцев, стремящихся попасть в ЕС.

Автор сюжета напоминает: в 2015-2016 годах беженцы, главным образом из Сирии, штурмовали Европу через "старый" западнобалканский маршрут (Турция-Греция-Македония-Сербия-Венгрия-Австрия-Германия) - до тех пор, пока власти Венгрии не закрыли границу.

Сегодня специалисты говорят о новом ответвлении прежнего маршрута - через территорию Боснии и Герцеговины с прицелом на пересечение границы с Хорватией, страной-членом ЕС. Что это означает для беженцев и принимающих европейских стран?

Репортаж комментирует эксперт - директор института European Stability Inititive Геральд Кнаус.

Смотрите программу Insiders на нашем канале!