Мигранты корректируют маршрут, но не меняют направления

Новый западнобалканский маршрут в Старый Свет - тема очередного выпуска программы Insiders. Ведущая Софи Клоде приглашает обсудить репортаж, снятый корреспондентом Euronews в Боснии и Герцеговине, на этой новой "накопительной" площадке для беженцев, стремящихся попасть в ЕС.

Автор сюжета напоминает: в 2015-2016 годах беженцы, главным образом из Сирии, штурмовали Европу через "старый" западнобалканский маршрут (Турция-Греция-Македония-Сербия-Венгрия-Австрия-Германия) - до тех пор, пока власти Венгрии не закрыли границу.