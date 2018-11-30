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Сектор Газа: на помощь раненым

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Сектор Газа: на помощь раненым

Сектор Газа: на помощь раненым
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REUTERS/IBRAHEEM ABU MUSTAFA
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Малака - горячая точка на карте Сектора Газа. В этом восточном районе анклава не утихают антиоккупационные акции протеста. Каждую пятницу палестинцы штурмуют ограждения под пулями израильских солдат. За последние 8 месяцев здесь погибли 220 человек и более 24 000 - получили ранения.

В километре от разделительного забора работают пункты экстренной медицинской помощи. В один из них доставили 16-летнего подростка. Ему прострелили ногу.

"Мы видим открытую рану и перелом. Пока неясно, идет ли речь о сосудистом повреждении или о неврологическом осложнении. Наша задача: стабилизировать состояние пациента. Затем мы отправим его в больницу", - поясняет Башар Мурад, врач, "Палестинский Красный Полумесяц".

Пострадавшего срочно эвакуируют в госпиталь "Аль- Шифа". Через два дня ему ампутируют ногу. Увы, подобный случай - не единичный.

"Я выходил на акции каждую пятницу. Потому что мы в осаде и должны держаться вместе. Мы знаем, что можем пострадать, но приходится идти на жертвы", - говорит этот молодой человек.

Палаты больниц переполнены. Большинство пациентов - раненые в столкновениях демонстранты. Столь массовый их приток грозит системе здравоохранения Газы серьёзным кризисом.

"Система здравоохранения в Газе уже несколько лет страдает от режима блокады. У нас наблюдается постоянный дефицит жизненно важных лекарств и медицинских препаратов”, - подтверждает Аядил Сапарбеков, врач, ВОЗ.

Эскалация напряжённости на палестино-израильской границе побудила Евросоюз увеличить финансирование пунктов экстренной медпомощи и реабилитационных центров в сектора Газа.

Подробнее об этом расскажет новый выпуск программы "Рука помощи".