Сектор Газа: на помощь раненым

Размер текста Aa Aa

Малака - горячая точка на карте Сектора Газа. В этом восточном районе анклава не утихают антиоккупационные акции протеста. Каждую пятницу палестинцы штурмуют ограждения под пулями израильских солдат. За последние 8 месяцев здесь погибли 220 человек и более 24 000 - получили ранения. В километре от разделительного забора работают пункты экстренной медицинской помощи. В один из них доставили 16-летнего подростка. Ему прострелили ногу.

"Мы видим открытую рану и перелом. Пока неясно, идет ли речь о сосудистом повреждении или о неврологическом осложнении. Наша задача: стабилизировать состояние пациента. Затем мы отправим его в больницу", - поясняет Башар Мурад, врач, "Палестинский Красный Полумесяц". Пострадавшего срочно эвакуируют в госпиталь "Аль- Шифа". Через два дня ему ампутируют ногу. Увы, подобный случай - не единичный.