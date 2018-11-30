Буэнос-Айрес принимает высокопоставленных гостей - участники саммита G20 прибывают в аргентинскую столицу, где намерены решать глобальные проблемы в рамках пленарных заседаний и двусторонних встреч.
Гости съезжались в Буэнос-Айрес на саммит G20
Гости съезжались в Буэнос-Айрес на саммит G20
Одна из таких бесед, правда, отменилась. Трамп аннулировал тет-а-тет с Путиным, но намерен вести диалог с Китаем.
"Мне кажется, мы близки к достижению результат с Китаем. С другой стороны, не очень понятно, какую мы получим выгоду, поскольку в нашу казну сейчас льются и льются миллиарды долларов налогов и пошлин. И мне кажется, что как раз Китай очень заинтересован в новом соглашении, я открыт для любых предложений по будущей сделке, но и нынешняя меня в таком виде устраивает", - заявил президент США
Об отмене встречи в Путиным Трамп сообщил в своем Твиттере, причина - новое обострение российско-украинского конфликта.
Российская сторона еще накануне утверждала, что подготовка к беседе идет "полным ходом".
Во встрече лидеров двадцатки участвует и наследный саудовский принц, в связи с убийством Джамаля Хажогджи находящийся под подозрением в том, что именно он приказал ликвидировать журналиста.
Как лидеры демократических стран будут объяснять своим избирателям протокольное рукопожатие, пока предсказать не берется никто.
Во встрече принимают участие и два руководителя ЕС - председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск, у них уже состоялись переговоры с хозяином саммита - аргентинским президентом.