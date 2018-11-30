Эксперт: "Европе по плечу справиться с притоком мигрантов"

Гость программы Insiders, посвященной новому западнобалканскому маршруту для беженцев - директор исследовательского института European stability IntiativeГеральд Кнаус. Он комментирует сюжет, подготовленный в Боснии и Герцеговине нашим корреспондентом Хансом фон дер Брели.

Euronews: "Мы видели в репортаже, что сегодня мигранты используют несколько иной маршрут на Западных Балканах, чтобы добраться до ЕС. Связано ли это с ужесточением миграционной политики стран Евросоюза?"

Геральд Кнаус: "Все балканские страны заявляют, что закрыли свои границы. Австрия говорит о том же. Но это не может быть правдой, потому что откуда тогда в Германию приходят все эти люди - сирийцы, иракцы, афганцы, иранцы, пакистанцы? Откуда? Они находят какие-то пути, проходят незамеченными, их не снимают журналисты.... Они платят бешеные деньги проводниками и часто добиваются своего".

Euronews: "То есть то, что мы видим на хорватской границе, где полиция, похоже, иногда идет на прямую агрессию, все это - просто картинка для телекамер? На деле все иначе?"

Геральд Кнаус: "Нет, не думаю, что это - работа на публику. Так или иначе, все страны Европы хотят послать сигнал беженцам, в том числе потенциальным: "К нам почти невозможно пробраться!" При этом мы видим с вами людей в городе Бихач, им удалось пройти через 5 или 6 границ, непонятно как, но удалось. Их отделяют всего 300 км от Австрии. Уверяю вас, действия хорватской полиции таких мигрантов не остановят".

Euronews: "Тем временем Международная организация по миграции утверждает, что возвращает людей в родные страны!"

Геральд Кнаус: "Да, она делает это, возвращает людей, к примеру из Греции. Речь идет о беженцах, которые на полупти осознали, что, возможно, проводники их обманули, что, возможно, предложение о репатриации им интереснее. Тем не менее в первые шесть месяцев года мы наблюдали, как более 90 тысяч человек благополучно добрались до Германии. Это важный сигнал для сообщества беженцев: "Смотрите, до Центральной Европы по-прежнему можно доехать!" Сигнал принят и теми, кто проделал тяжелейший путь до Боснии, кто понимает, что до сердца Европы - рукой подать. Так вот, эти люди вряд ли откажутся от своих намерений".

Euronews: "Мы видели в репортаже, что многим людям не предоставили права запросить убежище - вне зависимости от того, бегут ли мигранты от войны или от экономических неурядиц. Разве это законно - не давать просить убежища?"

Геральд Кнаус: "В прошлом году очень небольшое количество людей запросило убежища в Хорватии. Их было просто удручающе мало: 400 человек за 6 месяцев! Это означает, что ни хорватские власти, ни сами мигранты не заинтересованы в этом проекте. Люди добираются до Боснии, выжидают там, а потом просто идут через хорватскую территорию в сторону более богатых страны - таких, как Германия и Австрия".

Euronews: "Каков ваш прогноз развития ситуации с мигрантами в Европе в ближайшее десятилетие? С учетом того, что конфликты в мире, по всей вероятности, сохранятся, как сохранится бедность, усиленная климатическими изменениями?"

Геральд Кнаус: "Мы видели в последние десятилетия, что массированные исходы беженцев - все же редкость. Мы наблюдали масштабное переселение после сирийской войны в 2015, потом в течение трех лет к нам активно ехали выходцы из Африки - через Ливию в Италию. Если вы посмотрите на общую картину, то в последние десятилетия среднее число беженцев, пересекающих Средиземное море, не превышает 300 в день. С таким притоком мигрантов Европа в состоянии справиться. Она также в состоянии предложить этим людям гуманный прием, признать их право просить убежище (те же, кому убежище не требуется, должны быть отправлены домой). Однако сегодня, как мы видим, ЕС не справляется даже с небольшим количеством вновь прибывающих, его страны не делают должного. Поэтому если в будущем нас ждет новый серьезный кризис, войны, которые мы не можем предвидеть, то количество беженцев вновь резко вырастет... И вот тут, я боюсь, Европа вновь окажется не готовой, в тупике".