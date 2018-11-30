На саммите по климату предстоят жаркие дебаты

Жаркая погода в странах Старого Света, тающие в океане айсберги, все большее число ураганов и бурь, лесные пожары на всех континентах... Уходящий 2018 год дал немало поводов к тому, чтобы человечество, наконец, перешло к действенным мерам в борьбе с глобальным потеплением. На этом фоне в польском Катовице второго декабря стартует международный саммит по климату.

"2018 год стал самым теплым, рекордным... - отметил Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, - Да и все предыдущие четыре года были самыми жаркими за всю историю метео-наблюдений, которые ведутся с 1850 года. Поэтому ключевое послание научного сообщества заключается в том, что существует настоятельная необходимость выполнять положения Парижского соглашения".

В новом отчете, представленном экспертами Программы ООН по окружающей среде, говорится о том, что выбросы углекислого газа в атмосферу во всем мире в прошлом году снова увеличились и тенденция сохраняется. В этой связи официальный представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что действий, предпринимаемых в настоящее время, недостаточно и призвал участников договора утроить усилия.

Задача саммита в Польше - окончательно согласовать условия Парижского климатического соглашения. Для выработки финальной редакции придется приложить усилия. Такое мнение выразил замминистра по вопросам окружающей среды Польши Михаил Куртыка. "Если смотреть со стороны, то это кажется невыполнимой задачей... Чтобы все 196 стран договорились без всяких споров".

На форум в Катовице съедутся порядка 30 тысяч участников. Дебаты стартуют второго и завершатся 14 декабря.