"Russia-гейт": Майкл Коэн заключил новую сделку с правосудием

Бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн признался в даче ложных показаний Конгрессу и заключил новую сделку с правосудием. Речь идет о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве.

Год назад он заявил на слушаниях на Капитолийском холме, что проект был свернут в январе 2016-го года. Сейчас выяснилось, что идея строительства была свернута шестью месяцами позже.

Новая сделка защиты Коэна со спецпрокурором Мюллером стала второй за последние четыре месяца. Трамп уже назвал Коэна "слабаком", который врет, чтобы облегчить себе возможное наказание".

Майкл Коэн у здания федерального суда Фото Рейтер

"Думаю, что расследование, которое ведет Мюллер, ускорилось. Он сделал то, что должно. Он не предпринимал резких шагов в предвыборный момент", - заявил сенатор-демократ Тим Кейн.

"Спецпрокурор подбирается к президенту?", - спросили его журналисты.

"Да, конечно, если принимать в расчет те отношения, которые существовали у Трампа и Коэна. На что они рассчитывали, думая, что эта ложь не вылезет наружу, мне предположить трудно", - ответил им законодатель.

Коллега Кейна сенатор-республиканец Линдси Грэм придерживается иной позиции: "Я не представляю, зачем Коэн пошел на сделку в этом случае. Я понятия не имею, что это означает для президента и его избирательного штаба. Есть процедура, и в итоге, как я надеюсь, господин Мюллер объяснит общественности, существовал ли сговор с Россией или нет. Я не хотел бы делать заявление по поводу того, какое значение это событие имеет для ведущегося расследования, поскольку я - последний, кто будет лезть к спецпрокурору с советами".

Спецпрокурор Роберт Мюллер Фото Рейтер (архив)

Переговоры о строительстве Trump Tower в Москве, шедшие во время президентской гонки в США, как отмечает пресса, - ключевой элемент в новой сделке со следствием, которую заключил Майкл Коэн.