Студенты ЦЕУ в замешательстве

Уже 1 декабря Центрально-европейский университет, финансируемый Джорджем Соросом, может лишиться лицензии. Глава МИД Венгрии заявил, что учебное заведение не выполнило условия, которые перед ним поставило правительство страны. Эти слова еще больше встревожили студентов университета:

- Ситуация очень печальная. Грустно, что в 2018 году нарушаются академические свободы и что государство идет против учебных заведений. Это то, что происходит сейчас в Венгрии. Многие студенты не смогут продолжить здесь учебу. Кроме того, правительство запретило гендерные исследования на национальном уровне. В нашем веке такое решение недопустимо для сферы образования.

- Мне кажется, университет пытается сделать все возможное, чтобы прийти к соглашению. Но я очень сомневаюсь, что этого удастся добиться, учитывая то, что нам известно на сегодня. Правда, мы знакомы только с одной позицией. Я не знаю...

- Я уверена на 100%, что соглашения между университетом и правительством не будет. Мы слышали, что было сказано на пресс-конференции, мы знаем, что говорит министр иностранных дел. Так что я абсолютно уверена, что не будет никакого соглашения.

- Я должен окончить университет в этом учебном году, так что меня эта ситуация не касается, меня здесь уже не будет. Но я знаю, что другие люди оказались в замешательстве. Я знаю студентов, аспирантов, которым предстоит тут учиться и дальше. И они не знают, как будет развиваться ситуация.

Ранее в университете заявили, что если им не удастся прийти к соглашению с венгерскими властями, то учебное заведение может переехать в Вену.