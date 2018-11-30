Украина: россиянам въезд заказан

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским гражданам - мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Петр Цигикал на заседании с участием президента Украины, посвященном обороноспособности страны в условиях военного положения. Он уточнил, что пропуск возможен только в случае возникновения ситуации "гуманитарного характера", например, похорон.

Глава Госпогранслужбы добавил, что введен первый уровень боевой готовности, и граница охраняется в усиленном режиме. В свою очередь Петр Порошенко предложил усилить требования к регистрации россиян в десяти областях Украины, где введено военное положение.

Накануне стало известно, что Россия разворачивает в Крыму ещё один дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Тем не менее, по мнению главы комитета Сената по международным делам Константина Косачева, Россия в ответ не должна запрещать въезд гражданам Украины.

Между тем 24 гражданина Украины, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в СИЗО Москвы, сообщила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина. По ее словам, жалоб от задержанных ей не поступало. Всем им вменяется в вину "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации" (часть 3 статьи 322 УК РФ), которая предполагает до 6 лет лишения свободы.

Напомним, что в воскресенье 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили в Керченском проливе действующие правила прохода из Черного в Азовское море, как утверждает российская сторона. На требования катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ остановиться, корабли не отреагировали и продолжали движение. С целью их принудительной остановки было применено оружие, корабли задержаны.

С 26 ноября на Украине введено военное положение на 30 дней в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областях и внутренних водах Азова и Керченской акватории.