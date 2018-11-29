Грузия: Григол Вашадзе не признал результаты выборов

Президентские выборы в Грузии выиграла Саломе Зурабишвили. Ее оппонент Григол Вашадзе, кандидат от партии "Единое национальное движение", не признал результатов голосования. "У нас нет президента", - заявил Вашадзе и потребовал досрочных парламентских выборов. Политик сообщил, что второго декабря в Тбилиси пройдет манифестация его единомышленников. Принять участие в этой акции призвал сторонников бывшей правящей партии экс-президент страны Михаил Саакашвили.

"Выборы, а также период им предшествующий, были отмечены жестким политическим противостоянием сторон. И сейчас мы должны начать период примирения", - сказала Зурабишвили в интервью euronews. - "Я была избрана теми, кто хочет, чтобы в Грузии было больше Европы и больше Грузии в Европейском Союзе. И в этом контексте предстоящие шесть лет будут очень важны."

Согласно измененной конституции страны, нынешнее голосование стало последними прямыми выборами президента. С 2024 года избирать главу государства будет парламент.