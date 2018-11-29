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ВМО: осталось всего полградуса

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ВМО: осталось всего полградуса

ВМО: осталось всего полградуса
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Заканчивающийся год может занять четвёртое место в списке самых жарких за всю историю наблюдений. За первые десять месяцев средняя температура по планете на один градус превысила показатели доиндустриальной эпохи. С таким заявлением выступили представители Всемирной метеорологической организации ООН. По их словам, критическим будет превышение в полтора градуса:

«В определённый момент в недалёком будущем наступит день, месяц или год, когда температура превысит отметку в полтора градуса. Затем этот показатель окажется постоянным, и температура будет расти уже от этой отметки. Этот факт, который мы постоянно стараемся донести до заинтересованных сторон, ещё больше подстёгивает необходимость договариваться», — сообщил директор отдела прогнозирования и адаптации ВМО Макс Дилли.

Неделю назад ВМО опубликовала ещё один доклад, согласно которому 2017 год стал рекордным по уровню концентрации углекислого газа в атмосфере. Этот параметр тесно связан с изменениями климата. По словам учёных, возможностей повлиять на него у человечества почти не осталось.