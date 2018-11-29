"Рождественские джунгли" в зоопарке Лос-Анджелеса

Тысячи огней, праздничная музыка, световые инсталляции... Когда в зоопарке Лос-Анджелеса наступает вечер и его обитатели ложатся спать, он превращается в сказочный рождественский лес. Здесь устраивают грандиозное музыкально-световое шоу. В одночасье зажигаются свыше 500 тысяч светодиодов. Гирлянды и иллюминация украшают пальмы, кактусы, лианы. Огнями мерцает ночное небо. Переливаясь всеми цветами радуги, танцуют под музыку фонтаны. В рождественских джунглях прячутся гигантские фигуры из светящегося стекла - змей, жирафов, слонов, гиппопотамов... Праздничная экспозиция в зоопарке будет работать до 6 января.