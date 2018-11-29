Петр Порошенко: "Украине нужна поддержка"

"Подобный шаг послужил бы поддержкой Украине в свете нового обострения двустороннего конфликта после захвата Россией украинских катеров и буксира в Керченском проливе", - подчеркнул украинский президент.

Об этом он накануне заявил в интервью немецкой газете "Бильд".

Петр Порошенко сообщил, что Владимир Путин стремится к тому, чтобы "оккупировать Азовское море".

Тема возможных военных действий обсуждалась лидером Украины, когда он посещал армейские подразделения.

Петр Порошенко посещает войска, расквартированные под Черниговым Фото Рейтер

Российский лидер, со своей стороны, комментируя событие в Керченском проливе, назвал происшедшее "провокацией, которую Киев организовал в преддверии президентских выборов".

Владимир Путин на инвестиционном форуме "Россия, вперед!" Фото Рейтер

Ранее от Петра Порошенко стало известно, что "ночью в воскресенье он пытался связаться в президентом России, но никакого ответа из Кремля получено не было, поэтому президенту Украины, по его собственным словам, пришлось прибегнуть к посредничеству канцлера Германии".

Позднее факт звонка был подтвержден, об этом сообщает близкая властям РФ "Российская газета", цитируя помощника Путина Юрия Ушакова: "Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся". Он также заметил, что инициатива исходила от украинской стороны.

Украинские корабли с экипажами были захвачены российским спецназом вечером в воскресенье, об этом сообщило командование военно-морских сил страны. Несколько человек были ранены.

Суд Симферополя оставил моряков под арестом на 60 дней.