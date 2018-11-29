Россия разворачивает С-400 в Крыму. Украина просит НАТО о помощи

Россия разворачивает в Крыму ещё один дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Согласно официальным техническим характеристикам, такие установки могут поражать воздушные цели в радиусе до 400 км. В эту зону входят Одесса, Николаев, Мариуполь и украинская военно-морская база на Азовском море Бердянск, главной задачей которой в Киеве называют «защиту от российской угрозы».

Украина просит НАТО, в частности Германию, поддержать её в противостоянии с Россией — как санкциями, так и кораблями. Канцлер Германии Ангела Меркель, в свою очередь, обвинила Россию в эскалации напряжённости и призвала стороны к благоразумию и диалогу:

«Мы не вводим санкции ради санкций. Мы прибегаем к санкциям, чтобы дать понять: страны имеют право на самостоятельное развитие, даже если они находятся в территориальной близости от России. Это принципы международного права».

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась после вооружённого конфликта в Керченском проливе, когда из-за спора о праве на проход российские военные обстреляли и захватили украинские катера. Москва обвиняет Киев в провокации перед президентскими выборами на Украине. Моряки с захваченных кораблей арестованы по делу о нарушении границы.

Киев, заявив об очередном случае российской агрессии, ввёл военное положение в ряде регионов. Одна из принятых мер — полный запрет на въезд в Крым для иностранцев.