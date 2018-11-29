Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

За вклад в "дискуссию на международном уровне по вопросам несправедливости, сопротивления, любви и человечности", говорится в официальном заявлении организации.

Регги, впитавший в себя ска и рокстеди, джаз и блюз, появился в конце 60-х. А популярность и любовь слушателей по всему миру ему принес Боб Марли.

Власти Ямайки, где зародился этот музыкальный стиль, и попросили включить его в список ЮНЕСКО.