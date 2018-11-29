Виолончель маэстро ушла с молотка

Елена и Ольга Ростропович выставили на аукционные торги дома Sotheby's более 300 лотов, включая предметы мебели и произведения искусства из личной коллекции их родителей.

Это работа ученика Страдивари - Джованни Гваданини. Уникальный инструмент XVIII века, освященный талантом маэстро, был продан за почти 2,5 миллиона долларов.

Ростропович выиграл свой первый конкурс, играя именно на данном ему инструменте Гваданини, всю жизнь он мечтал иметь инструмент именно этого мастера, в итоге он приобрел виолончель лишь в 2000-м году.